Миграционный кризис вызвал массовые протесты по всей Испании

Миграционный кризис вызвал массовые протесты в Испании

Испанию захлестнул миграционный кризис. В центре Мадрида этой ночью было буквально нечем дышать — массовые беспорядки, шумовые гранаты, слезоточивый газ, звучали выстрелы. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин оказался в самом эпицентре событий и сейчас покажет, что происходило на улицах.

Центр Мадрида превратился в площадку противостояния радикальных митингующих и правоохранителей. За моей спиной, может быть, слышите выстрелы, но ситуация накаляется. Как видите, народ уже на пределе.

Точнее, ситуация вышла за пределы контроля полиции. От Аликанте до Помплоны и от Барселоны до Сантьяго-де-Компостела — вся страна в едином порыве против правительства Педро Санчеса.

Полиция начала применять не только шумовые гранаты, но и слезоточивый газ против митингующих. В районе фонтана Нептуна, недалеко от Конгресса депутатов, уже в прямом смысле не продохнуть. На центральной площади Мадрида — Сибелес — негде яблоку упасть. В стычках с полицейскими пострадали десятки.

Прямо здесь, у стен Конгресса депутатов в Мадриде, собрались уже несколько сотен человек, и поток участников продолжает расти. Люди требуют от испанских властей защитить границы страны и не допустить повторения массового прорыва в Сеуту.

После горячей ночи премьер решил экстренно произнести речь в свое оправдание, а заодно откреститься от абсурдной теории про некий «русский след», на чем он упорно настаивал до сих пор. А когда речь зашла о том, что правительство ничего не знало о готовящемся нашествии марокканцев, депутаты подняли Санчеса на смех.

«Нельзя хватать человека за руку и просто перебрасывать через границу, как будто он мешок с землей. Что я могу сказать, так это то, что мы не смогли установить, действительно ли за этим стояли структуры, связанные с Россией или Израилем. Наши разведывательные службы исключают эту версию», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Жители Мадрида не сдерживают себя в формулировках по поводу этого выступления в Конгрессе.

«Как можно говорить, что премьер-министр ничего не знал? Кто в это поверит? Они считают, что мы глупые? Народ все видит. Я родом из Гвинеи-Бисау, уже больше 25 лет живу в Испании. У меня были все необходимые документы. Так почему сюда привозят людей без документов?» — возмущается женщина.

В поддержку этой нехитрой формулы испанцы готовы снести все на своем пути. А заодно и правительство, которое дискредитировало себя окончательно.

«Вам здесь больше нечего делать. Нужно выдворить тех, кто незаконно проник в Сеуту, и убрать вас из вашей резиденции. Распустите парламент и верните Испанию испанцам!» — сказал лидер Народной партии Галисии Альберто Фейхоо.

От нападок на Россию Санчес внезапно отрекся, и будто в унисон по испанским улицам разливается такой знакомый мотив «Калинки-малинки».

Самое удивительное, что до ручки довели даже полицейских. Профсоюз национальной полиции Испании потребовал отставки главы министерства внутренних дел. Офицеры убеждены: в правительстве все знали, когда и при каких обстоятельствах мигранты собираются штурмовать испанский город, но не сделали ровным счетом ничего.



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