Звонок — для учителя: ИИ помог мошенникам создать подделку речи классных руководителей
Москвичей предупредили о мошеннических звонках с поддельным голосом учителей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева
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Москвичей предупредили о мошеннических звонках с поддельным голосом учителей
Родителей в Москве предупредили о новой схеме обмана, при которой злоумышленники с помощью искусственного интеллекта имитируют голос и речь классных руководителей, чтобы выманить деньги или коды из СМС.
Аферисты изменяют речь с помощью технологий ИИ и обращаются к родителям от имени педагогов. Под предлогом срочной необходимости они могут попросить перевести средства или назвать код подтверждения из сообщения.
О новой схеме сообщили в столичном департаменте образования и науки. Ведомство призвало внимательно относиться к подобным обращениям и проверять информацию напрямую у знакомых представителей школы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты стали массово регистрировать ресурсы с готовыми ответами на школьные домашние задания для сбора личной информации детей и их родителей. Эксперты выяваили около 400 подобных сайтов-ловушек для учеников 5-11 классов с одинаковым контентом. При посещении таких порталов система автоматически фиксирует все данные и контакты ребенка, чем потом пользуются мошенники.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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