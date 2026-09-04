«Это личное»: Шуфутинский отказался рассказывать о распорядке дня перед концертом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 55 0

Певец не стал раскрывать свои привычки и ритуалы в день выступления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Шуфутинский отказался рассказать о распорядке дня перед концертом

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в беседе с 5-tv.ru заявил, что не раскрывает свой распорядок дня перед концертом. Беседа с музыкантом состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

«Нет. Это мое, личное», — заявил певец в ответ на вопрос корреспондента.

Ранее Шуфутинский не менее коротко и емко ответил 5-tv.ru на вопрос о том, хочет ли он, чтобы слушатели забыли его хит «Третье сентября». По словам артиста, создание этой песни связано со счастливым моментом жизни, который он хотел бы оставить и в своей памяти, и в памяти публики.

Песня «Третье сентября» вышла в 1994 году, со временем став хитом. Новую волну популярности она получила спустя двадцать лет, став частью современной мем-культуры. Каждый год в этот день интернет заполняется шутками о календаре и кострах рябин.

В 2026 году артист вновь напомнил о своем бессметном хите, выйдя на сцену Государственного Кремлевского дворца с концертом «Я календарь переверну».

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