Партия «Новые люди» представила Единый кодекс инклюзии

Новую систему поддержки россиян с инвалидностью предложили в партии «Новые люди». Они представили Единый кодекс инклюзии «Равный статус» — системный документ, призванный закрепить одинаковые возможности для всех граждан нашей страны во всех сферах жизни: в образовании, медицине, спорте, труде и занятости.

Одна из важных инициатив — автоматическое продление инвалидности без повторного сбора бумаг.

«Проблема не в том, что ограничения по здоровью, гораздо больше ограничений в среде. И я очень благодарен нашему комитету по инклюзии, который предложил сделать Кодекс равных возможностей, который бы регулировал вещи, мешающие людям жить», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Тем временем заместитель председателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков находится сейчас во Владивостоке. Выступив на сессии Восточного экономического форума, он принял участие в рейде против камер-ловушек, расставленных на улицах столицы Приморья.

«Больше всего обращений было по двум камерам: люди разгоняются, никаких опознавательных знаков. Во всем городе 60, там — 50. Люди получают штрафы или, что хуже, попадают в аварии. Мы вместе с юристами-коллегами подготовим заявления, чтобы эти камеры либо были скорректированы, их значение, зачем они нужны, либо чтобы их убрали», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Напомню, такие рейды партия «Новые люди» начала проводить по всей стране месяц назад. Изначально камеры установили для безопасности на дорогах, но на деле они выписывают очень много необоснованных штрафов.

Причем на их обжалование отводится всего десять дней, что очень неудобно для водителей. В связи с этим был объявлен старт всероссийской кампании «Честные дороги», а также запущен специальный бот для сбора жалоб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.