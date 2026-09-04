Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Есении

У девочки ДЦП.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции День Добрых Дел. Трехлетняя Есения из Белгорода мечтает побороть тяжелое заболевание. Детский церебральный паралич лишил девочку возможности ходить. Чтобы сделать первые самостоятельные шаги, требуется срочная операция.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для этого сумму. Большое вам спасибо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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