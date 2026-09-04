Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Есении

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 18 0

У девочки ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции День Добрых Дел. Трехлетняя Есения из Белгорода мечтает побороть тяжелое заболевание. Детский церебральный паралич лишил девочку возможности ходить. Чтобы сделать первые самостоятельные шаги, требуется срочная операция.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для этого сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Добрых Дел
3 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Есении
28 авг
Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 12-летнего Дани
27 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 12-летнего Дани
21 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетнего Вовы
20 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Владимира
14 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ульяны
13 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ульяны из Свердловской области
7 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Насти
6 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двенадцатилетней Насти
31 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленькой Агаты
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

9:36
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Есении
9:26
«Точка невозврата пройдена»: Кобяков высказался о ситуации на Украине
9:14
«Будут давить и пугать»: Кобяков о том, что Запад не хочет мира России и Украины
8:55
«Переход центра мира»: Кобяков о том, что значит участие 78 стран в ВЭФ-2026
8:46
Платье российского дизайнера признано лучшим на красной дорожке Венеции
8:32
Камень-целитель и зеленый дым: мистические тайны могилы Александра Абдулова

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Трамп рад, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео