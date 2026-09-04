«Будут давить и пугать»: Кобяков о том, что Запад не хочет мира России и Украины

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

Европа вложила в украинскую авантюру 600 миллиардов долларов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Кобяков: Запад вложил миллиарды в киевский режим и не хочет мира

Западные страны вложили в киевский режим 600 миллиардов долларов и будут добиваться продолжения боевых действий. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Запад вложил в украинскую авантюру 600 миллиардов долларов… Конечно, они пойдут на все, чтобы продолжить этот конфликт. Они будут юлить, пугать, давить, заигрывать, обманывать, заниматься интригами», — подчеркнул политик.

Как отметил Кобяков, уже сейчас Евросоюз бьет тревогу из-за того, что на фронте наступает коренной стратегический перелом в пользу России. Также советник напомнил, что президент РФ Владимир Путин на ВЭФ пообещал продолжить уверенное и неумолимое наступление по всем направлениям фронта.

«Мы будем двигаться. Вперед и неотвратимо», — сказал Кобяков.

Ранее российский лидер, выступая на пленарном заседании по итогам форума, также отметил, что личный состав Вооруженных сил Украины иссякает.

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