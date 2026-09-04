Биолог назвал очередную версию пропажи Усольцевых
Туристов могла настичь скрытая угроза тайги.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Биолог Сафонов: Усольцевых мог убить дикий ядовитый куст
Дикий ядовитый куст аконит мог отравить и дезориентировать семью туристов Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru.
В Красноярском крае растут опасные сорные травы — полынь, лебеда и крапива. Их пыльца вызывает сильную аллергию. Но этого еще недостаточно для дезориентации и летального исхода.
Куда опаснее произрастающие в красноярской тайге смертельно опасные растения. Они могут вызвать сильное отравление и тяжелые ожоги. Одно из таких растений — волчье лыко. Это небольшой кустарник, расцветающий весной. Он цветет розовыми ароматными цветками, очень красивыми и привлекательными.
Однако самая печальная версия — встреча Усольцевых с кустом, известным, как аконит. Это растение пропитано мощным ядом. Если кто-то из членов семьи на секунду случайно прикоснулся к нему, а затем потер глаза или коснулся губ, нескольких минут хватило бы для глубокой дезориентации и смерти.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Факт их пропажи ранее комментировал сын Даниил Баталов.
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