Биолог назвал очередную версию пропажи Усольцевых

Биолог Сафонов: Усольцевых мог убить дикий ядовитый куст

Дикий ядовитый куст аконит мог отравить и дезориентировать семью туристов Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru.

В Красноярском крае растут опасные сорные травы — полынь, лебеда и крапива. Их пыльца вызывает сильную аллергию. Но этого еще недостаточно для дезориентации и летального исхода.

Куда опаснее произрастающие в красноярской тайге смертельно опасные растения. Они могут вызвать сильное отравление и тяжелые ожоги. Одно из таких растений — волчье лыко. Это небольшой кустарник, расцветающий весной. Он цветет розовыми ароматными цветками, очень красивыми и привлекательными.

Однако самая печальная версия — встреча Усольцевых с кустом, известным, как аконит. Это растение пропитано мощным ядом. Если кто-то из членов семьи на секунду случайно прикоснулся к нему, а затем потер глаза или коснулся губ, нескольких минут хватило бы для глубокой дезориентации и смерти.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Факт их пропажи ранее комментировал сын Даниил Баталов.

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