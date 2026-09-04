Кошка перестала точить когти: что может скрываться за сменой привычек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Изменения в поведении питомца иногда связаны не только с его характером.

Почему кошка перестала точить когти о чем это говорит

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Кошка может отказаться от когтеточки из-за возраста и изменений дома

Кошка может внезапно отказаться от привычной когтеточки и начать царапать мебель или стены. Такое поведение связано не только с капризами питомца, но и с изменениями в его состоянии или окружающей обстановке. Об этом рассказало издание URA.RU.

Когтеточка для животного выполняет сразу несколько функций: помогает ухаживать за когтями, поддерживать физическую активность и сохранять психологический комфорт. Если кошка перестает ей пользоваться, специалисты советуют обратить внимание на возможные причины.

Одна из них — состояние самой когтеточки. Со временем поверхность изнашивается, и питомцу может стать менее удобно ей пользоваться. Также кошки могут менять свои привычки из-за перестановки мебели, переезда, ремонта, появления нового животного в доме или длительного отсутствия хозяина.

Отказ от привычного предмета иногда связан и с физическим состоянием питомца. С возрастом или при увеличении веса кошке может быть сложнее пользоваться прежней когтеточкой, особенно если она требует определенной позы или нагрузки.

По мере взросления у кошек могут изменяться предпочтения. Если молодые животные чаще выбирают высокие вертикальные поверхности, то более взрослым питомцам иногда становятся удобнее устойчивые горизонтальные варианты.

Резкий отказ от когтеточки может быть признаком возрастных изменений или проблем со здоровьем. Владельцам рекомендуется наблюдать за другими изменениями в поведении животного и при необходимости обращаться к ветеринару.

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