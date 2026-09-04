Чистая ненависть: подросток попросил учительницу помочь и ударил ее ножом в голову

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Школьник утверждал, что холодное оружие он принес для игр с одноклассниками.

Ученик попросил помочь и ударил учительницу ножом в голову

Фото: 5-tv.ru

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People: подросток попросил учительницу помочь и ударил ее ножом в голову

Учительница из Великобритании рассказала о нападении ученика, который попросил ее остаться после урока, а затем ударил ножом в голову в пустом классе. Историю преподавательницы Вики Уильямс передало People.

По словам женщины, инцидент произошел в феврале 2026 года в общеобразовательной школе Милфорд-Хейвен. Она отметила, что 15-летний ученик обратился к ней за помощью с заданием по истории и попросил проверить его работу после урока.

Учительница заподозрила неладное, когда он закрыл за собой дверь, сославшись на температуру.

«Я снова спрашиваю его: „Ты уверен, что с тобой все в порядке?“ А потом он достает нож из сумки и бросается на меня», — рассказала Уильямс.

Другой учитель услышал, как женщина зовет на помощь, и бросился на выручку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток выбежал из класса сразу после этого.

Учительница призналась, что во время нападения думала, что может погибнуть. По ее словам, выражение лица подростка она запомнила как «чистую ненависть», а само нападение произошло неожиданно.

После произошедшего женщина рассказала суду, что испытывала «печаль, гнев и чувство вины». Она также призналась, что переживала из-за того, что ее дочь могла остаться без матери. Женщина собирается пройти терапию из-за посттравматического стрессового расстройства.

Подросток не признал вину в покушении на убийство и заявил, что произошедшее было случайностью. По его словам, он принес нож в школу для игры с друзьями. Однако суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Несовершеннолетнего приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Судья отметил, что не может точно установить мотив нападения, но уверен, что подросток принес нож в школу с намерением серьезно ранить учительницу.

«Мы с коллегами-учителями не заслуживаем этого, потому что так усердно работаем. Я этого не просила. Уйти из профессии — это должен был быть мой выбор», — заключила женщина.

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