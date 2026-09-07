Умерла актриса сериала из «Интерны» Альбина Евтушевская

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 219 0

В кино актриса пришла уже после выхода на пенсию

Умерла актриса сериала «Интерны» Альбина Евтушевская

Фото: Кадр из сериала «Про это самое», реж.: Евгений Абызов, 2025-...г.

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Актриса Альбина Евтушевская, известная по фильмам «Русалка» и сериалу «Интерны», скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в ее окружении.

«Альбины Станиславовны не стало 6 сентября», — приводит сообщение ТАСС.

Евтушевская родилась 2 июля 1942 года в Моршанске Тамбовской области. После окончания текстильного техникума она много лет работала на местной фабрике, где прошла путь от прядильщицы до заведующей лабораторией.

В кино актриса пришла уже после выхода на пенсию — ее дебют состоялся в 64 года. В 2007 году Евтушевская сыграла бабушку главной героини в фильме Анны Меликян «Русалка».

Артистку случайно заметила в московском метро ассистент по актерам и предложила ей попробовать себя в кино.

После успеха картины Евтушевскую стали приглашать в другие проекты. Она сыграла в сериалах «Интерны», «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Деффчонки», «Балабол», «Беспринципные», а также в фильмах «Палата № 6», «Два дня», «Жили-были» и «Либерея: Охотники за сокровищами».

Всего за актерскую карьеру Евтушевская приняла участие более чем в 40 кино- и телевизионных проектах.

После выхода на пенсию актриса переехала из Моршанска в Москву к дочери. Ее муж умер спустя несколько лет после свадьбы, после чего Евтушевская самостоятельно воспитывала дочь.

Последней работой актрисы стал проект «Про это самое», вышедший в 2025 году.

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