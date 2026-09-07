Армия России поразила судно с военным имуществом ВСУ в порту «Черноморск»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 285 0

Кроме того, в Черном море был нанесен удар по украинскому патрульному катеру.

Армия России поразила судно с военным имуществом ВСУ

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Российские военные нанесли удар по сухогрузу с военно-техническим имуществом ВСУ в порту Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны России в мессенджере МАКС.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту „Черноморск“ поражено морское судно „Мавка“ типа „сухогруз“ с военно-техническим имуществом», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, в Черном море был поражен украинский патрульный катер.

Также российские военные нанесли удар по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. В ведомстве заявили, что объект использовался для разгрузки с судов военных грузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Одесской области. Для этого применялись ударные беспилотники «Герань-4 Сикер».

По данным Минобороны РФ, объекты расположены в районах Николаев и Дачное, где находится АО «Одесса-22».

В ведомстве также отметили особенности беспилотника. Аппарат оснащен электронно-оптической системой наведения, которая позволяет корректировать траекторию полета непосредственно перед поражением цели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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