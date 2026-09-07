Более 30О украинских беспилотников было ликвидировано над территорией России

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Часть целей была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Атака украинских беспилотников на регионы России 7 сентября

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Воронежской, Нижегородской, Орловской, Волгоградской, Самарской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями.

Кроме того, средства ПВО уничтожали украинские БПЛА над территориями Татарстана, Крыма, Удмуртии, Чувашии и Пермского края.

Также беспилотники были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по Севастополю погибла девочка 2011 года рождения. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ребенок получил осколочные ранения и скончался в машине скорой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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