Более 30О украинских беспилотников было ликвидировано над территорией России

Часть целей была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
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Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Воронежской, Нижегородской, Орловской, Волгоградской, Самарской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями.
Кроме того, средства ПВО уничтожали украинские БПЛА над территориями Татарстана, Крыма, Удмуртии, Чувашии и Пермского края.
Также беспилотники были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по Севастополю погибла девочка 2011 года рождения. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ребенок получил осколочные ранения и скончался в машине скорой помощи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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