Ангел раздора: писатель подал в суд на создателей сериала «Неземная»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 49 0

Авторы проекта ответили встречными угрозами.

Фото, видео: сериал «Неземная», реж.: Дарья Мороз, 2025-...г.

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Писатель Кондратенко подал в суд на создателей сериала «Неземная» из-за сюжета

Писатель Дмитрий Кондратенко обратился в суд из-за нарушения авторских прав создателями сериала «Неземная». Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам автора, он обнаружил сходство между сюжетом сериала и идеей его книги, которую он написал ранее.

«То есть я довольно давно написал книгу, вот просто издал ее относительно недавно. И, судя по анонсу, который я увидел в интернете, ну вот по созданию сериала. То, в принципе, там, практически в один в один главная идея совпадает с идеей фильма», — рассказал Кондратенко.

Писатель уточнил, что после получения информации об иске с ним связались представители проекта. По его словам, они заявили, что считают свои действия законными и рекомендовали ему не продолжать судебное разбирательство.

«Мне предельно четко и жестко рекомендовали не подавать больше в суд, не пытаться это решить», — отметил Кондратенко.

Он добавил, что речь не шла о прямых угрозах, однако представители проекта предупредили о возможном встречном иске.

«Вот угрозы такого плана были юридического характера. Ну, это не угрозы, а, так сказать, предупреждения», — пояснил писатель.

Режиссер и автор сценария сериала Дарья Мороз на запрос редакции 5-tv.ru не ответила.

Сериал «Неземная» — городское фэнтези с элементами комедии и мелодрамы. В центре истории находится врач-травматолог Михаил, который устал от жизни и однажды встречает девушку Асю. Позже выясняется, что она является Ангелом Смерти и должна сопровождать героя в момент его ухода, следуя записи из Большой Книги судеб.

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