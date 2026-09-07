Лихач без прав: мужчина сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске
Инцидент произошел на пешеходном переходе в жилом районе.
Фото: MAX/Госавтоинспекция Иркутской области
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Мужчина без прав сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске
В Братске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил трех несовершеннолетних пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Иркутской области.
Авария произошла в минувшую субботу, 5 сентября, около 18:00 в жилом районе Гидростроитель на улице Енисейской.
По предварительным данным, водитель автомобиля сбил троих подростков в возрасте от 13 до 14 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого уехал с места происшествия.
Пострадавшим школьникам потребовалась медицинская помощь.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России „Братское“ в кратчайшие сроки разыскали скрывшийся автомобиль Honda Fit и задержали управлявшего им 35-летнего братчанина», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что мужчина находился за рулем, несмотря на ранее вынесенное решение о лишении его водительских прав. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
В отношении водителя составили несколько административных материалов. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.
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