Лихач без прав: мужчина сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Инцидент произошел на пешеходном переходе в жилом районе.

Мужчина без прав сбил трех школьников и скрылся с места ДТП

Фото: MAX/Госавтоинспекция Иркутской области

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Мужчина без прав сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске

В Братске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил трех несовершеннолетних пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Иркутской области.

Авария произошла в минувшую субботу, 5 сентября, около 18:00 в жилом районе Гидростроитель на улице Енисейской.

По предварительным данным, водитель автомобиля сбил троих подростков в возрасте от 13 до 14 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого уехал с места происшествия.

Пострадавшим школьникам потребовалась медицинская помощь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России „Братское“ в кратчайшие сроки разыскали скрывшийся автомобиль Honda Fit и задержали управлявшего им 35-летнего братчанина», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что мужчина находился за рулем, несмотря на ранее вынесенное решение о лишении его водительских прав. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении водителя составили несколько административных материалов. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.

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