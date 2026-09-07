Врачи боролись за его жизнь: в Бурятии мужчина погиб после нападения медведя

В Бурятии мужчина погиб после нападения медведя

В Бурятии мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в мессенджере МАКС.

По его словам, мужчина направлялся к остановке, но по пути решил свернуть в лес, чтобы проверить домашний скот. Именно там на него напал хищник.

Пострадавшего госпитализировали. Хирурги пытались спасти ему жизнь. Однако полученные травмы головы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием лося. Авария случилась на 181-м километре трассы Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24-летний водитель Kia Rio сбил выбежавшее на дорогу животное. После столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб.

В регионе с конца августа начался период гона лосей, во время которого животные чаще выходят на дороги. По данным «Ленавтодора», ежегодно в Ленинградской области фиксируется около 270 аварий с участием диких животных.

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