Врачи боролись за его жизнь: в Бурятии мужчина погиб после нападения медведя

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Привычное дело закончилось смертью.

В Бурятии мужчина погиб после нападения медведя

Фото: www.globallookpress.com/Виктор Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Бурятии мужчина погиб после нападения медведя

В Бурятии мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в мессенджере МАКС.

По его словам, мужчина направлялся к остановке, но по пути решил свернуть в лес, чтобы проверить домашний скот. Именно там на него напал хищник.

Пострадавшего госпитализировали. Хирурги пытались спасти ему жизнь. Однако полученные травмы головы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием лося. Авария случилась на 181-м километре трассы Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24-летний водитель Kia Rio сбил выбежавшее на дорогу животное. После столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб.

В регионе с конца августа начался период гона лосей, во время которого животные чаще выходят на дороги. По данным «Ленавтодора», ежегодно в Ленинградской области фиксируется около 270 аварий с участием диких животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:38
Лихач без прав: мужчина сбил трех школьников и скрылся с места ДТП в Братске
14:33
ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков в окружении под Харьковом
14:31
«Дикая ржака»: как мошенники наживаются на цифровых клонах звезд
14:25
Ковчег с мощами Дмитрия Донского разместили в храме Христа Спасителя
14:21
Цепочка из бусин: какие продукты помогают поддерживать здоровье мозга
14:17
Российские юниоры победили на чемпионате мира по плаванию в Аргентине

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Не избавит от ипотеки: как делятся квартира и кредитный долг после развода
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео