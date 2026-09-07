Армия России взяла в кольцо около двух тысяч боевиков ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают удерживать свои позиции.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В настоящее время в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков», — говорится в заявлении ведомства.
По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» удерживают противника в окружении в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.
В Минобороны также сообщили о работе артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии.
По данным ведомства, с помощью аэроразведки была обнаружена группа украинских военнослужащих, оборудовавших позиции. После передачи координат расчет нанес по ним огневое поражение.
В ведомстве отметили, что подразделения взаимодействуют с использованием беспилотных систем, средств связи и комплексов объективного контроля. Полученные с дронов данные передаются командованию для корректировки действий.
В Минобороны также заявили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, создавая, как утверждается, полосу безопасности вдоль государственной границы.
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