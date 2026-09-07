ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков в окружении под Харьковом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 12 0

Площадь заблокированного района превышает 460 квадратных километров.

Минобороны РФ заявило об окружении ВСУ под Харьковом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Подразделения ВСУ при попытке удержать позиции в северо-восточной части Харьковской области потеряли более 2,5 тысячи боевиков. Об этом 7 сентября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские подразделения группировки войск «Север» завершили окружение украинской группировки севернее населенного пункта Приколотное, наступая с нескольких направлений.

В окружении, как сообщает Минобороны РФ, находятся шесть батальонов из состава 22-й и 159-й механизированных бригад ВСУ, а также четыре пограничные комендатуры 15-го пограничного отряда Украины.

Также в Министерстве обороны заявили об уничтожении трех боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 артиллерийских орудий и более 30 единиц бронетехники. Кроме того, российские военнослужащие взяли в плен 23 боевиков ВСУ.

В Минобороны РФ отметили, что район окружения площадью более 460 квадратныхз километров полностью заблокирован, а пути снабжения украинских подразделений перекрыты.

Ликвидация окруженной группировки позволит отодвинуть линию фронта от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.

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