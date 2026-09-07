Ольга Погодина впервые появилась на публике после смерти Алексея Пиманова

Народная артистка РФ Ольга Погодина впервые после смерти супруга, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова, вышла в свет. На премьере его последней работы — фильма «Охота на императора» — она призналась корреспонденту 5-tv.ru, что боль от утраты до сих пор не стала меньше.

На красной дорожке Погодина появилась последней — когда большинство гостей уже находились в зале. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, она нашла силы пообщаться с журналистами и рассказать о своих переживаниях.

«С огромной горечью (сегодня пришла на премьеру. — Прим. ред.)», — призналась актриса в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

На вопрос о том, становится ли со временем легче переживать утрату, Погодина ответила коротко: «Нет».

По словам актрисы, справляться с потерей ей помогают близкие люди и дочь Зоя, которую теперь она воспитывает одна. Она отметила, что именно ради семьи и завершения важных дел продолжает двигаться вперед.

«Поддержка есть, это друзья, это моя дочка. Есть невероятно мудрая пословица у корейцев: „Живем жизнь“. Я тоже. Именно поэтому я могу делать какие-то судьбоносные вещи для картины, для своей семьи, и я буду драться. И за себя, и за картину, и за свою дочку. Я воин», — сказала Ольга Погодина.

Актриса добавила, что силы ей дает сама жизнь и забота о ребенке. Во время разговора каждое слово давалось актрисе тяжело, она едва сдерживала слезы.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Алексея Пиманова семью Ольги Погодиной постигла еще одна трагедия. Отец актрисы скончался спустя 40 дней после ухода режиссера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.