Война за память о Диане: зачем Гарри на самом деле вернулся в Британию
В ближайший год принц может посвятить немало времени работе над новым фильмом, связанным с его семьей.
Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak
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Фильм о принцессе Диане мог стать причиной возвращения принца Гарри в Британию
Возвращение принца Гарри в Великобританию могло быть связано с работой над фильмом о его матери, принцессе Диане. Об этом заявил королевский эксперт Ричард Кей в программе Palace Confidential.
По словам специалиста, Гарри уже начал обращаться к друзьям Дианы с предложением принять участие в проекте.
Работа над фильмом, как считает Кей, может занять значительную часть времени принца в ближайшие 12 месяцев.
Особое значение проект может получить из-за предстоящей годовщины смерти Дианы. В следующем году исполнится 30 лет с момента ее гибели.
Кей также считает, что годовщина вновь привлечет внимание к наследию принцессы и может усилить напряженность в отношениях Гарри и его брата, принца Уильяма. Они почти четыре года не общаются.
«Гарри пытается присвоить наследие Дианы себе, к большому раздражению Уильяма», — заявил эксперт.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию. Супруги покинули статус работающих членов королевской семьи 31 марта 2020 года, после чего переехали в США и поселились в Калифорнии.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Американский лидер отметил, что никогда не был поклонником этой пары, раскритиковав их поведение по отношению к королевской семье.
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