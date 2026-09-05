Война за память о Диане: зачем Гарри на самом деле вернулся в Британию

Фильм о принцессе Диане мог стать причиной возвращения принца Гарри в Британию

Возвращение принца Гарри в Великобританию могло быть связано с работой над фильмом о его матери, принцессе Диане. Об этом заявил королевский эксперт Ричард Кей в программе Palace Confidential.

По словам специалиста, Гарри уже начал обращаться к друзьям Дианы с предложением принять участие в проекте.

Работа над фильмом, как считает Кей, может занять значительную часть времени принца в ближайшие 12 месяцев.

Особое значение проект может получить из-за предстоящей годовщины смерти Дианы. В следующем году исполнится 30 лет с момента ее гибели.

Кей также считает, что годовщина вновь привлечет внимание к наследию принцессы и может усилить напряженность в отношениях Гарри и его брата, принца Уильяма. Они почти четыре года не общаются.

«Гарри пытается присвоить наследие Дианы себе, к большому раздражению Уильяма», — заявил эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию. Супруги покинули статус работающих членов королевской семьи 31 марта 2020 года, после чего переехали в США и поселились в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Американский лидер отметил, что никогда не был поклонником этой пары, раскритиковав их поведение по отношению к королевской семье.

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