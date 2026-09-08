«Когда делают макияж»: мисс БРИКС рассказала, как готовится к экзаменам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Модель учится по специальности «лечебное дело».

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Мисс БРИКС Алексеева: учусь, когда еду в такси или сижу на макияже

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева рассказала, как ей удается готовиться к занятиям и изучать большой объем медицинской информации при насыщенном расписании. Об этом она рассказала на торжественном открытии нового учебного года в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» Морозовской детской городской клинической больницы.

Алексеева призналась, что из-за большого количества дел ей часто приходится учиться в дороге и использовать каждую свободную минуту.

«Я очень много времени в Москве провожу в дорогах, в такси, куда-то бегу, где-то собираюсь в салонах. И в этот момент я много учусь, то есть в машине, когда делаю макияж, когда просыпаюсь и просто собираюсь, я могу что-то почитать», — рассказала модель.

По словам Валентины, такой формат подготовки помогает ей лучше усваивать информацию.

«Если я просто сяду и буду учиться, скорее всего, я быстро потеряю фокус внимания. Но когда я куда-то иду, куда-то бегу, почему-то в потоке мне дается легче запоминать весь объем медицинской информации», — отметила она.

При этом Алексеева добавила, что перед сложными коллоквиумами ей все же приходится уделять учебе дополнительное время.

«Если идет тяжелый коллоквиум, учу поздно. Обычно я могу засиживаться по ночам, но чаще я учу между своими делами», — поделилась победительница конкурса.

Валентина Алексеева учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». Помимо учебы, она продолжает заниматься модельной деятельностью и участвовать в общественных мероприятиях.

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