Российские военные поразили объекты ОПК в Киеве и Киевской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Атакованы объекты, связанные с производством и хранением беспилотников.

Минобороны РФ сообщило об ударах по Киеву и Одессе

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также по объектам в порту Черноморск Одесской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Под удар попали предприятия, связанные с производством и хранением беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Также были поражены транспортно-логистические и распределительные центры военных грузов.

Кроме того, российское Минобороны сообщило об ударах по объектам в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки военной продукции.

Отмечается, что среди пораженных целей оказалось морское судно типа «танкер», перевозившее горюче-смазочные материалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам, которые использовались для обеспечения ВСУ в Одесской области.

По данным Минобороны России, в порту Черноморск был поражен сухогруз «Мавка» с военно-техническим имуществом, а в Черном море — украинский патрульный катер. Также удар пришелся по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил, который, как заявили в ведомстве, использовался для разгрузки военных грузов с судов.

Ранее в Минобороны сообщали о поражении двух логистических центров ВСУ в Одесской области с применением ударных беспилотников «Герань-4 Сикер».

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