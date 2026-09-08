Жизнь разделилась на «до» и «после»: 85 лет назад началась блокада Ленинграда

Есть даты, после которых история делится на «до» и «после». Для Ленинграда — это 8 сентября 1941 года. Именно тогда, 85 лет назад, немецкие войска заняли Шлиссельбург, расположенный у истока Невы и южного берега Ладожского озера — это был последний сухопутный путь к городу, и он оказался перерезан. Кольцо замкнулось, но линию обороны уже растянули вокруг Ленинграда. Так начались почти 900 дней блокады и тяжелейших боев.

Корреспондент «Известий» Елизавета Иванова прошла по этим местам и покажет, где была передовая и как ленинградцы встретили первые дни осады.

В блокадном Ленинграде этот звук знал каждый. Метроном по радио. Быстрые 150 ударов в минуту — означали воздушную тревогу. Елена Владимировна встретила блокаду 15-летней. В этом году ей исполнилось 100.

«А когда мы уже увидели самолеты, которых под крестом, знаете, этим световыми ловили, мы тогда поняли, что это всерьез», — сказала жительница блокадного Ленинграда Елена Варга.

От центра Ленинграда — всего 25 километров. Первый рубеж обороны — Колпино. В конце августа 1941-го немцы уже стояли здесь. Оборону держали рабочие Ижорского завода, ополченцы и простые жители. Один из цехов завода оказался в трех километрах от линии фронта — до врага 15 минут пешком.

«Вот те красные дома. Примерно на этом месте происходили бои 15–17 сентября. Рядом со многими домами, в огородах были установлены артиллерийские орудия», — сказал историк-краевед города Колпино Евгений Сизенов.

8 сентября 1941 года немцы взяли Шлиссельбург, заблокировав последний сухопутный маршрут к Ленинграду. Кольцо вокруг города сомкнулось.

С запада город отрезали от побережья. Остался небольшой кусок земли — Ораниенбаумский плацдарм. Немцы заняли соседние позиции.

«Нацисты создали на территории оккупированного Петергофа укрепленный плацдарм. То есть вот здесь огневые точки, зенитные батареи. Но вот практически на расстоянии вытянутой руки на них смотрели грозные орудия Кронштадта», — сказал начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника «Петергоф» Сергей Бондарев.

В блокаде Ленинграда, кроме Германии, участвовали десять европейских стран. На севере стояла финская армия. Это место с тех пор называют Лемболовской твердыней.

Вот она — линия обороны. В сентябре 1941-го именно здесь части 23-й армии остановили финнов. Дальше враг не прошел.

50 ударов в минуту. Опасность миновала. И каждый день, с 8 сентября и до полного снятия блокады, надежда в сердцах ленинградцев стучала вместе с этим ритмом.

«Ну все, теперь наши пойдут. Представьте, вот сейчас я это вам сказала, у меня даже вот сейчас мурашки. Вот теперь наши пойдут», — сказала Елена Варга.

В 2022 году петербургский суд опубликовал ранее засекреченные документы о жизни и борьбе осажденного города. За неполные 900 дней в Ленинграде погибли не менее одного миллиона 93 тысяч человек. Блокаду признали преступлением против человечности и геноцидом советского народа.

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