Срывают сроки: более половины застройщиков в России не сдают дома вовремя

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Растет спрос на квартиры на вторичным рынке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Более половины застройщиков в России не сдают дома вовремя

В России растет спрос на квартиры на вторичном рынке. Покупатели стали отказываться от новостроек из-за задержек застройщиков. Как выяснили «Известия», больше половины из них срывают сроки. В Москве без опоздания сдают 10% жилья.

Тем, кто собирается покупать квадратные метры на стадии строительства, эксперты советуют проверять репутацию компании. А если строительство уже вышло из графика — не спешить подписывать допсоглашения о переносе сроков. В противном случае вы потеряете право на неустойку.

При задержке более двух месяцев можно расторгнуть договор и вернуть деньги, включая проценты и компенсацию морального вреда.

Ранее 5-tv.ru приводил основные ошибки покупателей жилья. Многие клиенты не задают вопросы и не читают договоры перед подписанием, что приводит к недовольству после получения квартиры. При этом к договорам долевого участия покупатели относятся более внимательно.

Вторая распространенная ошибка — покупка под влиянием эмоций, когда человека привлекает жилой комплекс или низкая цена без изучения района, инфраструктуры и планов застройки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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