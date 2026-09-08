«Насильно невозможно»: Лавров заявил о важности открытого диалога с молодежью

Лавров заявил о важности открытого диалога с молодежью

Большинство молодых людей понимают причины происходящих в мире событий, однако для этого необходимо создавать возможности для открытого обсуждения и получения информации. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистке Юлии Меньшовой.

Лавров отметил, что регулярно встречается со студентами, в том числе с учащимися МГИМО, где выступает на открытии учебного года и отвечает на вопросы.

«Если ребятам интересно, чем живет их страна, и им интересно ответить на вопросы, такая возможность мной активно поддерживается», — сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что невозможно заставить всех молодых людей интересоваться политикой или историей.

«Невозможно же собрать всю нашу молодежь у экрана в какой-то период, и там будут выступать люди, убеждающие их в том, что у нас в России есть история, есть своя гордость. Это насильно невозможно», — отметил он.

Глава МИД РФ также заявил о важности школьного образования и роли семьи в формировании интереса к истории и традициям страны.

«Надо за молодежь бороться», — сказал Лавров.

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