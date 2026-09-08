Суд взыскал с Натальи Османн 41 тысячу рублей в пользу Роскомнадзора

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Василиса Власова
Василиса Власова 34 0

Средства связаны с обязательными отчислениями за второй квартал 2025 года.

Блогер Наталья Османн должна Роскомнадзору

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с блогера и журналистки Натальи Османн 41,3 тысячи рублей в пользу Роскомнадзора и федерального бюджета. Об этом свидетельствует судебный приказ, с которым 8 сентября ознакомились «Известия».

Согласно документу, сумма взыскания включает 33336 рублей обязательных отчислений в пользу Роскомнадзора за II квартал 2025 года и восемь тысяч рублей государственной пошлины.

Взыскателем по делу выступила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Судебный приказ был вынесен 13 августа 2026 года.

В документе указано, что должник имеет право направить возражения относительно исполнения приказа в течение десяти дней с момента его получения.

Наталья Османн — российская блогер и журналист, соосновательница тревел-проекта FollowMeTo.

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