Часть группы погибших в КБР альпинистов были сотрудниками Росгвардии

Тела 12 туристов, погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии, доставили в альплагерь Безенги. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«С привлечением вертолета эвакуировали 12 тел погибших в альплагерь Безенги, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Спасательная операция продолжается. По данным МЧС, информация о судьбе еще пятерых участников группы пока отсутствует.

В Росгвардии сообщили, что среди погибших были сотрудники ведомства. Руководство организации выразило соболезнования родным и близким туристов и заявило об оказании необходимой помощи семьям.

При этом в ведомстве опровергли сообщения о том, что среди погибших были военнослужащие Центра специального назначения «Витязь».

Лавина сошла в горах Кабардино-Балкарской Республики двумя днями ранее. Очевидец происшествия Игорь Ерылкин рассказал, что в день трагедии погодные условия казались благоприятными. Альпинист Дмитрий Поляков отметил, что участок с ледником ранее считался опасным для путешественников.

Сход лавины стал одним из самых массовых случаев гибели людей в горах России за последние 25 лет. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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