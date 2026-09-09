В Кабардино-Балкарии найдено тело еще одного альпиниста

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Число жертв трагедии в ущелье Безенги достигло 13 человек, судьба еще четверых остается неизвестной.

Число погибших при сходе лавины в КБР — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в ущелье Безенги. Об этом сообщили в МЧС по республике.

Таким образом, число погибших в результате трагедии достигло 13 человек. Поисковые работы продолжаются на склоне и у подножия горы Мижирги, в них задействован 41 спасатель. Судьба еще четырех альпинистов остается неизвестной.

Лавина сошла в горах Кабардино-Балкарии 6 сентября. Свидетели трагедии рассказывали, что погода в тот день казалась хорошей, однако обрушившийся ледник давно считался угрозой. В МЧС назвали случившееся самым массовым случаем гибели людей в горах за последние 25 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Росгвардии подтвердили гибель сотрудников ведомства в результате трагедии в Кабардино-Балкарии. Руководство выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать им необходимую помощь. При этом в ведомстве опровергли сведения о том, что среди погибших были военнослужащие Центра специального назначения «Витязь».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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