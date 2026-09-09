«Последний урок»: Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище проходит открытие памятника, который народный артист России Филипп Киркоров установил для своих умерших родителей. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

На мероприятии — весь цвет российского шоу-бизнеса. Все пришли поддержать поп-короля в минуту тяжелых воспоминаний. Сам Киркоров выступил с речью, в которой откровенно рассказал, что чувствует.

«Смерть родителей — последний урок, который они нам дают. Самый тяжелый», — сказал артист.

Филипп Бедросович подчеркнул, что отец с матерью своей поддержкой, мудрыми советами и личным примером учат своего ребенка жить. Когда их нет, приходится привыкать к мысли, что уже не позвонишь за советом или с просьбой.

Со временем боль от потери становится меньше, но это не значит, что образ родителя стирается, а совсем наоборот, подчеркнул Киркоров.

«Если боль становится тише, это еще не значит, что человек становится дальше. Иногда наоборот. Она (мать. — Прим. ред.) стала мне еще ближе, чем была при жизни», — поделился певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров откроет памятник родителям на Троекуровском кладбище. По словам артиста, выбор даты связан с событиями 9 сентября 1944 года — тогда в Болгарию вошли войска СССР. Для его отца Бедроса Киркорова этот день имел особенное значение.

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