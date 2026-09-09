«Последний урок»: Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 90 0

Певец выступил с речью в память о матери и отце.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище проходит открытие памятника, который народный артист России Филипп Киркоров установил для своих умерших родителей. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

На мероприятии — весь цвет российского шоу-бизнеса. Все пришли поддержать поп-короля в минуту тяжелых воспоминаний. Сам Киркоров выступил с речью, в которой откровенно рассказал, что чувствует.

«Смерть родителей — последний урок, который они нам дают. Самый тяжелый», — сказал артист.

Филипп Бедросович подчеркнул, что отец с матерью своей поддержкой, мудрыми советами и личным примером учат своего ребенка жить. Когда их нет, приходится привыкать к мысли, что уже не позвонишь за советом или с просьбой.

Со временем боль от потери становится меньше, но это не значит, что образ родителя стирается, а совсем наоборот, подчеркнул Киркоров.

«Если боль становится тише, это еще не значит, что человек становится дальше. Иногда наоборот. Она (мать. — Прим. ред.) стала мне еще ближе, чем была при жизни», — поделился певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров откроет памятник родителям на Троекуровском кладбище. По словам артиста, выбор даты связан с событиями 9 сентября 1944 года — тогда в Болгарию вошли войска СССР. Для его отца Бедроса Киркорова этот день имел особенное значение.

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