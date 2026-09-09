Как снизить расход топлива у автомобиля: советы экспертов

На расход топлива у автомобиля влияют изношенные свечи и воздушный фильтр

На фоне роста затрат на содержание авто эксперты назвали способы снижения расхода топлива без дорогостоящего тюнинга. Об этом сообщает URA.RU.

Самая заметная экономия (до 20–30%) достигается за счет плавной езды без резких ускорений и торможений. На трассе самой экономичной считается скорость 90 км/ч. Интересно, что переход на 110 км/ч увеличивает расход на 15–20%, а на 130 км/ч — на четверть и более. Даже круиз-контроль способен сэкономить до 10% топлива.

На расход также влияют, казалось бы, мелочи: низкое давление в шинах (каждые 0,5 бар добавляют 2–3% расхода), изношенные воздушный фильтр или свечи (до 15–25%), забитый катализатор, неисправный развал-схождение и даже открытые окна.

Полный привод увеличивает потребление на 5–15%. Кондиционер, обогрев сидений и пробки тоже заметно повышают аппетит двигателя.

Самый действенный способ экономии — регулярное ТО.

При расходе 10 литров на 100 километров и годовом пробеге 15 тысяч километров снижение расхода на 15% сэкономит 13 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поломка автоматической коробки передач может обернуться для автовладельца значительными финансовыми затратами. Тем не менее, критический износ агрегата, как правило, не происходит внезапно — ему предшествуют изменения в работе трансмиссии. Водителю следует обратить внимание на ряд сигналов, указывающих на возможные проблемы с АКПП.

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