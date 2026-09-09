«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам

Иракли неожиданно признался в симпатии к бабушкам

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) неожиданно признался в симпатии к женщинам старшего возраста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

По словам исполнителя, он не сталкивается с чрезмерно назойливым вниманием со стороны фанаток. Иракли отметил, что у него преимущественно взрослая аудитория.

«Слава богу, у меня фанаты все адекватные люди. У меня взрослая аудитория, состоятельная, платежеспособная. Не до такой степени», — заявил артист.

После этого Иракли заговорил о бабушках и вспомнил шоумена Прохора Шаляпина, которого неоднократно связывали с женщинами значительно старше него.

«Я очень люблю бабушек, они классные. Не только Прохору Шаляпину же их любить», — пошутил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Бурановские бабушки» снялись в клипе вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Артистки рассказали, что во время работы певец сразу расположил их к себе. Они отметили его доброту, красоту и приятное общение, а также признались, что успели влюбиться в исполнителя.

Одним из самых веселых эпизодов съемок стала сцена с сеткой, которую случайно нашли во дворе дома Шаляпина. Бабушки решили использовать ее в клипе, чтобы поймать певца и утащить с собой, пошутив, что лучше всего привести его в ЗАГС.

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