«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам
Неожиданное признание прозвучало во время разговора о поклонницах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Иракли неожиданно признался в симпатии к бабушкам
Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) неожиданно признался в симпатии к женщинам старшего возраста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».
По словам исполнителя, он не сталкивается с чрезмерно назойливым вниманием со стороны фанаток. Иракли отметил, что у него преимущественно взрослая аудитория.
«Слава богу, у меня фанаты все адекватные люди. У меня взрослая аудитория, состоятельная, платежеспособная. Не до такой степени», — заявил артист.
После этого Иракли заговорил о бабушках и вспомнил шоумена Прохора Шаляпина, которого неоднократно связывали с женщинами значительно старше него.
«Я очень люблю бабушек, они классные. Не только Прохору Шаляпину же их любить», — пошутил певец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Бурановские бабушки» снялись в клипе вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Артистки рассказали, что во время работы певец сразу расположил их к себе. Они отметили его доброту, красоту и приятное общение, а также признались, что успели влюбиться в исполнителя.
Одним из самых веселых эпизодов съемок стала сцена с сеткой, которую случайно нашли во дворе дома Шаляпина. Бабушки решили использовать ее в клипе, чтобы поймать певца и утащить с собой, пошутив, что лучше всего привести его в ЗАГС.
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