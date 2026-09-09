«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 56 0

Неожиданное признание прозвучало во время разговора о поклонницах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иракли неожиданно признался в симпатии к бабушкам

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) неожиданно признался в симпатии к женщинам старшего возраста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

По словам исполнителя, он не сталкивается с чрезмерно назойливым вниманием со стороны фанаток. Иракли отметил, что у него преимущественно взрослая аудитория.

«Слава богу, у меня фанаты все адекватные люди. У меня взрослая аудитория, состоятельная, платежеспособная. Не до такой степени», — заявил артист.

После этого Иракли заговорил о бабушках и вспомнил шоумена Прохора Шаляпина, которого неоднократно связывали с женщинами значительно старше него.

«Я очень люблю бабушек, они классные. Не только Прохору Шаляпину же их любить», — пошутил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Бурановские бабушки» снялись в клипе вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Артистки рассказали, что во время работы певец сразу расположил их к себе. Они отметили его доброту, красоту и приятное общение, а также признались, что успели влюбиться в исполнителя.

Одним из самых веселых эпизодов съемок стала сцена с сеткой, которую случайно нашли во дворе дома Шаляпина. Бабушки решили использовать ее в клипе, чтобы поймать певца и утащить с собой, пошутив, что лучше всего привести его в ЗАГС.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Дочь дипломата Белецкого не признала вину в убийстве матери и младших братьев
22:37
Пожар вспыхнул на набережной в Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров
22:19
«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным
22:18
Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме
22:08
«Жажда легких денег»: Вован и Лексус высказались о студентах-дропперах
21:47
«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
«Спасибо им за время вместе»: Киркоров не сдержал слез на могиле родителей
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео