Сладкий бизнес: спрятавший тело матери в морозилке мужчина торговал десертами

Спрятавший тело матери в морозилке петербуржец торговал замороженными десертами

Житель Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве матери и сокрытии ее тела в морозильной камере, занимался продажей замороженных десертов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, 43-летний мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство двух или более человек из корыстных побуждений или по найму.

В городском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что 9 сентября мужчина сам обратился к патрулю Росгвардии и рассказал о случившемся. После этого его задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, преступление произошло 22 августа в квартире на Ленинском проспекте. Мужчина увидел, как его 64-летняя мать пересчитывает деньги, и испугался, что она заметит пропажу части суммы, которую он потратил на ставки. После этого между родственниками возник конфликт, в ходе которого петербуржец напал на мать с ножом.

Пенсионерка получила не менее пяти ударов в область живота и скончалась. После этого мужчина спрятал тело матери в напольной морозильной камере. Расследование продолжается.

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