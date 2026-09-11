«Чепуха какая-то»: Ушаков о требовании Японии изменить карту мира ООН

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Токио уверено, что новое изображение Земли не соответствует их позиции.

Как Россия отнеслась к требованию Японии изменить карту мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Ушаков назвал «чепухой» требование Японии изменить карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии изменить новую карту мира, принятую ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чепуха какая-то, просто чепуха», — сказал Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. 

Накануне японские власти выразили недовольство новой картографической проекцией Земли, пришедшей на смену привычной схеме Меркатора. Причиной стало обозначение Курильских островов как территории России. Пресс-секретарь правительства Японии Минору Кихара поспешил заявить, что это противоречит официальным геополитическим притязаниям его страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала столь же абсурдным требование Японии демонтировать памятник Победы в Хабаровске. Дипломат сравнила такую просьбу с требованием к солнцу не светить, а ветру не дуть.

Заявление Захаровой прозвучало после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о необходимости снести монумент, посвященный победе Советского Союза над Японией.

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