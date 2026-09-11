В крупном ДТП под Архангельском погибли 12 человек

В ДТП, произошедшем в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, погибли 12 человек. Информацией с 5-tv.ru поделился источник.

Три транспортных средства: грузовой КамАЗ-лесовоз, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на 1180-м км трассы М-8 «Холмогоры». На момент трагедии КамАЗ был гружен лесом.

После мощного удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. На месте происшествия развернули спасательную операцию.

По данным МЧС, пострадали в общей сложности 20 человек, 12 из них скончались. Среди погибших есть один несовершеннолетний.

Ранее 5-tv.ru сообщал о водителе, который сбил трех несовершеннолетних пешеходов и скрылся с места ДТП в Братске. Подросткам было от 13 до 14 лет, они переходили дорогу по пешеходному переходу. Школьникам потребовалась медицинская помощь. Известно, что мужчина находился за рулем, несмотря на ранее вынесенное решение о лишении его водительских прав. Также он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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