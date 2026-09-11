Крупный пожар охватил крышу многоквартирного дома в Южно-Сахалинске
Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели ликвидируют крупный пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске. О возгорании сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
«Сообщение поступило о пожаре по адресу: Южно-Сахалинск, улица Тихоокеанская, 28. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит открытое горение кровли», — говорится в сообщении.
Предварительная площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. На месте работают более 30 сотрудников МЧС, а также привлечено 11 единиц техники. Известно, что спасатели наращивают группировку сил и средств.
Причины возгорания и информация о возможных пострадавших пока неизвестны.
Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в Тюмени, который распространился сразу на семь жилых строений. Возгорание произошло на 4-м километре Салаирского тракта, площадь пожара составила около 700 квадратных метров.
На месте работали более 20 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших не было.
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