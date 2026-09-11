Верховный суд отклонил жалобу «битцевского маньяка» на отказ в смене колонии

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу пожизненно осужденного Александра Пичушкина на отказ в переводе в другую исправительную колонию. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Пичушкина, в которой он просил изменить место отбывания наказания. До этого Замоскворецкий суд Москвы также отказал ему в удовлетворении иска.

Пичушкин настаивал на переводе из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в учреждение, расположенное ближе к Москве. Свое обращение он объяснял тем, что из-за удаленности колонии его мать и сестра не могут регулярно приезжать на свидания.

Александр Пичушкин известен как «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской». По данным следствия, большинство преступлений он совершил в период с 2001 по 2006 год. Суд доказал его причастность к 62 убийствам. В 2007 году Пичушкина приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что криминальный психолог Эрик Хики рассказал о факторах, которые могут повлиять на формирование личности серийного убийцы. По мнению специалиста, большую роль в развитии опасного поведения играет воспитание и социальное окружение в детстве. Хики отметил, что наследственные особенности могут создавать определенную предрасположенность, однако сами по себе не делают человека преступником.

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