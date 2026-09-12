Путин и лидеры БРИКС вместе посадили дерево баньян в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и главы других государств — участников БРИКС приняли участие в церемонии посадки дерева баньян во время саммита объединения в Нью-Дели. Кадры публикует 5-tv.ru.

Высадка деревьев состоялась после завершения основного заседания встречи лидеров. Баньян появился в сквере конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан», где проходят ключевые мероприятия саммита.

Дерево должно стать символом совместной работы стран БРИКС и их стремления к общему будущему. Баньян известен своей необычной особенностью роста. Растение способно формировать дополнительные стволы из придаточных опорных корней, благодаря чему дерево способно занимать значительные территории.

В Индии баньян имеет особое значение и считается священным растением. Согласно традиции, под такими деревьями медитировали будды и аскеты, а также проходили общественные собрания, торговые встречи и религиозные церемонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об укреплении позиций БРИКС среди ключевых центров глобального управления. Президент России отметил, что страны объединения продолжают развивать взаимодействие в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, культуры и гуманитарных связей. По словам Путина, за время существования БРИКС участники сформировали значительный интеллектуально-технологический потенциал.

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