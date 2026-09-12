Стали известны личности погибших при крушении самолета в Татарстане

На борту легкомоторного самолета Cessna-172, потерпевшего крушение в Татарстане, находились пилот-инструктор и курсант авиацентра «Авиатор». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, учебный вылет выполняли курсант Владимир Ж. и 34-летний инструктор Олег Г. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в поселке Куркачи, расположенном в районе Высокой Горы.

Воздушное судно потерпело аварию в селе Шемордан. В результате происшествия оба находившихся на борту человека погибли.

По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших среди жителей нет.

По факту произошедшего следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Partenavia P.68 потерпел крушение в Венесуэле. На борту воздушного судна находились семь человек, среди которых оказалась украинская модель София Комар и венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Самолет выполнял рейс из национального парка Канайма в Сьюдад-Боливар и потерпел аварию в районе аэропорта имени Томаса де Эреса.

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