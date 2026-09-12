«Однажды»: Селена Гомес выложила фото с младенцем и поделилась мечтой стать мамой

Селена Гомес выложила фото с младенцем и поделилась мечтой стать мамой

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фотографию с младенцем и призналась, что однажды хотела бы стать матерью. Снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*.

На фотографии Гомес сидит на диване рядом с новорожденным ребенком.

«Однажды», — подписала кадр артистка, добавив к публикации смайлик со слезами умиления и изображение облака.

Селена Гомес в прошлом году вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Пара была знакома задолго до свадьбы и вместе работала над несколькими проектами.

При этом путь артистки к материнству осложнен состоянием здоровья. В 2024 году Гомес рассказывала, что не сможет самостоятельно выносить ребенка из-за медицинских рисков. По ее словам, она рассматривает другие варианты, включая усыновление или суррогатное материнство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Comedy Woman Наталия Медведева не планировала становиться многодетной матерью. По ее словам, вторая и третья беременности стали неожиданностью, однако вместе с супругом она с радостью приняла появление детей. Актриса отметила, что на четвертого ребенка решиться уже не готова.

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