Схожие взгляды: Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок властей Европы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Подход Владимира Путина — ключевой ориентир для России.

Что сказал Песков про ошибки европейских властей

Фото: Reuters/Bhawika Chhabra

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Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских властей

Многие государства БРИКС схожи с Россией в своих взглядах на международную ситуацию и понимают ошибки, допущенные европейскими властями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в недавнем интервью Первому каналу.

«Очень много стран, которые близки к этому (российскому — Прим. ред.) мировоззрению. <…> Очень много стран, которые понимают те ошибки, которые сейчас делают власти в европейских странах», — сообщил он.

Однако позиции стран по решению некоторых вопросов могут различаться. Для Москвы ключевым ориентиром остается подход президента России Владимира Путина, подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о позиции Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин выступил на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели с посылом необходимости придерживаться дипломатии представителям всех государств. Он подчеркнул, что Китай готов участвовать в усилиях по установлению мира и спокойствия в регионе. Также лидер КНР назвал БРИКС самой влиятельной платформой для развивающихся стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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