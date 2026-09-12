Дмитрий Песков: РФ довела свою позицию по западным контингентам на Украине до вс

Президент России Владимир Путин точно довел до всего международного сообщества позицию РФ относительно появления европейских войск на территории Украины. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ИС «Вести» слова российского лидера.

Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине появятся западные военнослужащие, то это будет означать одно: неизбежную войну с Россией.

«Это не красная линия, это позиция России», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что таким образом Путин довольно ясно дал понять европейцам, чего им не стоит делать ни в коем случае.

Прежде президент РФ также заявил, что Европа подталкивает свои страны к прямому столкновению с Россией. При этом у Москвы нет никаких оснований для этого конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Юлии Меньшовой вспомнил слова Путина о том, что если ЕС все же решится напасть на Россию, то это будет совсем другая война. Кроме того, продлится она совсем недолго.

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