Путин осмотрел выставку «Инновационная Индия» вместе с лидерами БРИКС

Президент России Владимир Путин и лидеры стран БРИКС посетили выставку «Инновационная Индия» в Нью-Дели. Об этом стало известно в рамках XVIII саммита объединения.

Экспозиция представлена в отдельном павильоне международного конгресс-холла «Бхарат Мандапан». Участники мероприятия ознакомились с представленными там материалами.

Кроме того, главы государств осмотрели фотовыставку, посвященную 20-летию со дня основания БРИКС.

Владимир Путин прибыл в Нью-Дели в пятницу для участия в саммите. Российский лидер пробудет в Индии до 13 сентября.

Помимо мероприятий саммита, у президента запланирована серия двусторонних встреч. Путин уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф и премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом.

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