«Официально Хулиовна!» — Елена Борщева изменила важные данные в паспорте

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 84 0

Изменения в документах помогли звезде восстановить связь с корнями.

Елена Борщева сменила отчество в паспорте

Фото: legion-media/Kommersant

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Звезда Comedy Woman Елена Борщева сменила отчество

Актриса и участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила об изменении данных в своем паспорте. Артистка опубликовала фотографию нового документа и рассказала, что теперь ее отчество официально соответствует имени биологического отца.

Ранее Борщева носила отчество Сергеевна, однако, по ее словам, оно было выбрано исключительно из-за благозвучия и не отражало ее семейную историю.

«Теперь официально Хулиовна! Мое отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно, поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена», — написала артистка.

Фото: Instagram*/lenaborshcheva

Новость вызвала реакцию у коллег и поклонников Борщевой. В комментариях к публикации ее поздравили, а некоторые пользователи поддержали решение артистки.

Биологическим отцом Елены Борщевой является Хулио Санта-Мария Герра, который приехал в Москву для учебы в Российском университете дружбы народов (РУДН). Ее мать Татьяна Борщева познакомилась с ним во время учебы в сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, однако пара рассталась еще до рождения дочери.

Об отце артистка узнала в десять лет. Позже ей удалось восстановить общение с ним: Борщева навещает его в Панаме и поддерживает связь с родственниками по отцовской линии.

Елена Борщева состоит в браке с фитнес-тренером и профессиональным бодибилдером Валерием Юшкевичем. Пара поженилась в 2005 году, у супругов две дочери — Марта и Ума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина объявила о намерении взять фамилию матери. Татьяна планирует официально оформить изменения в паспорте, поскольку гордится матерью и считает ее самым близким человеком.

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