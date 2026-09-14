Школы в дни выборов продолжат занятия при раздельных потоках

Российские школы в дни голосования с 18 по 20 сентября будут работать в обычном режиме, если в зданиях удастся организовать раздельные потоки учащихся и избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Если обеспечить такое разделение невозможно, для учеников предусмотрят другие форматы занятий. Школьникам могут предложить экскурсии, посещение музеев и парков, а также различные внеклассные мероприятия и программы дополнительного образования.

«У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день», — сказал Кравцов в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Конкретный формат работы каждое образовательное учреждение определит самостоятельно с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса. По словам министра, такой подход позволит совместить проведение выборов с организацией занятий и досуга для школьников.

В выборах депутатов Государственной думы девятого созыва впервые примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. По федеральному избирательному округу в предвыборные списки включены лесять партий.

Одновременно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов и высших должностных лиц субъектов РФ. Всего предстоит заместить около 23 тыс.яч мандатов.

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