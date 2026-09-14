Школы в дни выборов продолжат занятия при раздельных потоках

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 23 0

Учебный процесс сохранят там, где школьников можно отделить от граждан, приходящих на избирательные участки.

Школы в дни выборов продолжат занятия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школы в дни выборов продолжат занятия при раздельных потоках

Российские школы в дни голосования с 18 по 20 сентября будут работать в обычном режиме, если в зданиях удастся организовать раздельные потоки учащихся и избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Если обеспечить такое разделение невозможно, для учеников предусмотрят другие форматы занятий. Школьникам могут предложить экскурсии, посещение музеев и парков, а также различные внеклассные мероприятия и программы дополнительного образования.

«У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день», — сказал Кравцов в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Конкретный формат работы каждое образовательное учреждение определит самостоятельно с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса. По словам министра, такой подход позволит совместить проведение выборов с организацией занятий и досуга для школьников.

В выборах депутатов Государственной думы девятого созыва впервые примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. По федеральному избирательному округу в предвыборные списки включены лесять партий.

Одновременно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов и высших должностных лиц субъектов РФ. Всего предстоит заместить около 23 тыс.яч мандатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
5:45
Наталья Орейро стала секретным гостем фестиваля молодежи в Екатеринбурге
5:30
Роковое погружение: во Владивостоке дайвер попал в больницу с редким инсультом
5:17
Лесные пожары вынудили Пирса Броснана расстаться со своим особняком в Малибу
5:00
«Дать старт распаду»: регионы Великобритании хотят обрести независимость
4:45
Операции при ожирении по ОМС: какие процедуры доступны и кому их могут сделать

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе
«Мы тебя ждали»: Харламов и Ковальчук показали первое фото ребенка
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео