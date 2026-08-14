Такая корова нужна самому: индийцы устроили самосуд над трансформатором
В результате весь район остался обесточенным, а успокаивать жителей пришлось полицейским.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Индийцы устроили самосуд над электрическим трансформатором
В сети появились интересные кадры из Индии: местные жители избивают убийцу коров. Дело в том, что животное погибло от удара током. Индийцы решили не дожидаться официального расследования и устроили самосуд над электрическим трансформатором. В результате весь район остался обесточенным, а успокаивать жителей пришлось полицейским.
В Индии коровы считаются священными животными, поэтому в стране действуют официальные организации, и неформальные группы так называемых «защитников коров». При этом радикальные активисты, нередко связанные с индуистским национализмом, под предлогом защиты животных устраивают нападения на людей. Такие акции иногда заканчиваются самосудом и массовыми протестами.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущая и блогер Настя Ивлеева впервые в жизни выпила кровь коровы в поездке к племени хамеров в Эфиопии. Желая поддержать местных жителей, Ивлеева приобрела для них животное за 350 долларов. При этом она не ожидала, что его практически сразу пустят в пищу.
На этом ее испытания не закончились — после расправы над коровой блогершу пригласили выпить ее крови. Отказываться было неудобно. По словам Ивлеевой, у местных принято пить кровь убитого млекопитающего в первые же несколько минут после того, как оно испустило дух — это способ получить белок и влагу. Кроме того, мясо у хамеров — особый деликатес, который они употребляют пару раз в месяц.
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