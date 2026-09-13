Новые штаны, полотна и шашка: SHAMAN провел экскурсию по съемной квартире

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Артист обустроил в Москве офис и студию.

SHAMAN показал свою съемную квартиру в Москве — где живет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Певец SHAMAN провел экскурсию по съемной квартире

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, снял в Москве четырехкомнатную квартиру и провел по ней экскурсию. Об этом сообщается в программе «Ты не поверишь!».

Поклонников артист сразу успокоил и заверил, что переезжать от супруги, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, он не собирается. Помещение арендовано под офис и звукозаписывающую студию.

Ремонт выдержан в лофтовой эстетике. Изюминка каждой комнаты — фрагменты старой кирпичной кладки, которые дизайнеры решили не прятать. Деньги на отделку Дронов выделил сам, лично контролировал бригаду и своими руками собирал мебель.

Сценические наряды пока ютятся в прихожей — гардеробной для них певец еще не завел.

В интерьере хватает презентов от знаменитостей. В гостиной красуется шашка от Олега Газманова.

«Я выступал на его концерте, пел песню „Эскадрон“. Собственно, после этого он (Олег Газаманов. — Прим. ред.) мне ее вручил торжественно», — вспоминает артист.

Украшают стены и полотна — одно из них преподнес Григорий Лепс. Регалии, среди которых и корочка Заслуженного артиста РФ, Дронов выставил в кабинете на всеобщее обозрение.

«В сейфе ты не увидишь, а так глаз радуют», — поясняет он.

Перебрались сюда и концертные костюмы. Каждый из них Ярослав придумывает лично. Куртка со светящимся сердцем — его идея, где сплелись рок и намек на славянские доспехи. А двадцать пар культовых кожаных штанов канули в прошлое.

«Все этот образ запомнили, <…> пора уже что-то новенькое», — рассуждает Дронов.

Новые штаны артист пока держит в секрете и обещает представить в конце осени.

«Это мое тайное оружие», — интригует певец.

Попутно исполнитель рассказал и о домашних штанах — далеко не новых и затасканных, которые совсем не нравятся Мизулиной. Но расставаться с ними артист не торопится.

Также в программе SHAMAN признался, что с детства страдает от хронических отитов и имеет тугоухость второй степени. А после каждого концерта в ушах певца стоит настоящий «колокольный» звон на протяжении четырех-пяти часов.

«Каждый год делаю аудиометрию, чтобы я там, условно, в 40 лет со слуховым аппаратом не ходил», — говорит Дронов.

Врачи бьют тревогу — положение пограничное. Чтобы не усугублять, артист отказался от внутриканальных наушников, давящих на перепонку напрямую. Теперь перед ним на сцене два напольных монитора — туда подается лишь его вокал. Коллег по цеху он, по собственному признанию, слышит затылком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, после свадьбы проживает у своей супруги — главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Собственной квартиры в столице у артиста на данный момент нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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