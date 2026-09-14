Под Иркутском фермер с палкой отбил свиней у медведя

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Хищник покусал мужчину за плечо и ногу, но тот дошел до больницы сам.

Под Иркутском фермер отбил свиней у медведя

Фото: www.globallookpress.com/Paul Sawer/FLPA

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В Нижнеудинском районе Иркутской области 52-летний мужчина вступил в единоборство с медведем, защищая свое хозяйство. Об этом сообщил источник «Известий».

Стычка произошла на ферме в деревне Ук-Бадарановка. Заметив, что зверь забрался в загон и уже задрал одну свинью, мужчина вооружился палкой и ринулся в атаку.

В ответ хищник вцепился ему в плечо и ногу, после чего скрылся в лесу. Несмотря на укусы, фермер сумел самостоятельно добраться до больницы и попросить помощи. Госпитализация ему не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Джидинском районе Бурятии мужчина открыл огонь по медведю, который напал на его сына, однако случайно ранил родственника. По предварительным сведениям, инцидент произошел недалеко от села Инзагатуй. 28-летний местный житель находился возле леса, где занимался загоном скота, когда на него вышел хищник.

Услышав крики о помощи, отец мужчины попытался отпугнуть зверя и начал стрелять. Однако одна из пуль попала не в медведя, а в ногу сына. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением.

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