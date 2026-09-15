Платформа «Сторис» представляет новый оригинальный сериал «Пленница страсти»

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 28 0

Сериал будет доступен по модели GVOD.

Фото: НМГ

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На платформе «Сторис» от Национальной Медиа Группы (НМГ) выходит новый вертикальный сериал «Пленница страсти». Проект стал седьмой оригинальной микродрамой НМГ, выпущенной для платформы.

В новом оригинальном сериале жених проиграл Катю в покер — теперь она собственность Артура Беркута, наследника империи казино. Но что, если плен окажется слаще свободы?

Сериал будет доступен по модели GVOD (Gamified Video on Demand). Первые десять серий будут в свободном доступе, а для открытия следующих серий пользователю необходимо будет приобрести «виртуальные монеты» в приложении или оформить подписку.

Сериал «Пленница страсти» — это седьмой оригинальный проект НМГ в жанре микродрамы. Новый проект продолжает развитие оригинального производства вертикальных сериалов НМГ для платформы «Сторис», которую НМГ первой в России запустила в тестовом режиме в апреле 2025 года. В конце 2025 года НМГ также первой в России выпустила оригинальный сериал в коротком вертикальном формате «Беременна от олигарха». Оригинальный сериал собственного производства посмотрели в 10 раз больше по сравнению с представленными на платформе топовыми зарубежными проектами. В 2026 году НМГ выпустила микродрамы «Босс на одну ночь», «Гол прямо в сердце», «Близняшки. Борьба за наследника», «Бывшая по вызову» и «Тайна бездомного миллиардера».

Ранее Национальная Медиа Группа стала первой в России, кто вывел микродрамы в эфир телеканала «ЧЕ!»: в сетке появился экспериментальный слот «Люби вертикально» с четырьмя мини-сериалами, до этого доступными только на онлайн-платформе «Сторис».

Всего в библиотеке платформы «Сторис» более 100 проектов, в том числе популярные зарубежные истории и адаптированные сериалы канала Dомашний.

«С каждым новым оригинальным проектом мы стремимся предложить зрителю историю, которая увлекает с первых минут. „Пленница страсти“ — эмоциональная и динамичная микродрама с яркими героями и интригующим сюжетом. Надеемся, что сериал станет еще одной историей, которая не оставит нашу аудиторию равнодушной», — рассказала генеральный продюсер платформы «Сторис», директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Платформа «Сторис» представляет новый оригинальный сериал «Пленница страсти»

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