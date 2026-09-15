Платформа «Сторис» представляет новый оригинальный сериал «Пленница страсти»

На платформе «Сторис» от Национальной Медиа Группы (НМГ) выходит новый вертикальный сериал «Пленница страсти». Проект стал седьмой оригинальной микродрамой НМГ, выпущенной для платформы.

В новом оригинальном сериале жених проиграл Катю в покер — теперь она собственность Артура Беркута, наследника империи казино. Но что, если плен окажется слаще свободы?

Сериал будет доступен по модели GVOD (Gamified Video on Demand). Первые десять серий будут в свободном доступе, а для открытия следующих серий пользователю необходимо будет приобрести «виртуальные монеты» в приложении или оформить подписку.

Сериал «Пленница страсти» — это седьмой оригинальный проект НМГ в жанре микродрамы. Новый проект продолжает развитие оригинального производства вертикальных сериалов НМГ для платформы «Сторис», которую НМГ первой в России запустила в тестовом режиме в апреле 2025 года. В конце 2025 года НМГ также первой в России выпустила оригинальный сериал в коротком вертикальном формате «Беременна от олигарха». Оригинальный сериал собственного производства посмотрели в 10 раз больше по сравнению с представленными на платформе топовыми зарубежными проектами. В 2026 году НМГ выпустила микродрамы «Босс на одну ночь», «Гол прямо в сердце», «Близняшки. Борьба за наследника», «Бывшая по вызову» и «Тайна бездомного миллиардера».

Ранее Национальная Медиа Группа стала первой в России, кто вывел микродрамы в эфир телеканала «ЧЕ!»: в сетке появился экспериментальный слот «Люби вертикально» с четырьмя мини-сериалами, до этого доступными только на онлайн-платформе «Сторис».

Всего в библиотеке платформы «Сторис» более 100 проектов, в том числе популярные зарубежные истории и адаптированные сериалы канала Dомашний.

«С каждым новым оригинальным проектом мы стремимся предложить зрителю историю, которая увлекает с первых минут. „Пленница страсти“ — эмоциональная и динамичная микродрама с яркими героями и интригующим сюжетом. Надеемся, что сериал станет еще одной историей, которая не оставит нашу аудиторию равнодушной», — рассказала генеральный продюсер платформы «Сторис», директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

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