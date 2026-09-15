«Живет в сердце»: Басков неожиданно заговорил о внутренней пустоте

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 119 0

В преддверии 50-летия артист решил поговорить с подписчиками по душам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/ nikolaibaskov; 5-tv.ru

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Николай Басков признался в том, что работа спасает его от боли внутри

Народный артист России Николай Басков рассказал о личных переживаниях и признался, что сцена и поддержка поклонников помогают ему справляться с внутренней болью. Об этом певец сообщил в обращении к подписчикам.

Артист отметил, что остался под большим впечатлением после концерта в Твери, где зрители заранее заняли места и не уходили с площадки во время выступления. По словам Баскова, именно после этого мероприятия он осознал, насколько важна для него связь с аудиторией.

Певец заявил, что работа на сцене стала для него не только профессией, но и способом справляться с тяжелыми переживаниями, о которых он пока не готов рассказывать публично.

«Я вдруг вот после этого концерта осознал, что для меня как бы есть сцена, работа, от которой я абсолютно зависим. И в то же время это меня спасает. Спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце», — рассказал артист.

Басков добавил, что поклонники стали для него источником поддержки и эмоций. По его словам, любовь зрителей помогает ему чувствовать себя счастливым и продолжать радовать аудиторию.

«Именно вы заполняете огромную пустоту, которая живет внутри меня, но благодаря вашей любви вы меня спасаете», — обратился певец к поклонникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменили из-за непогоды. Бузова рассказала, что находилась на месте и была готова выйти к публике, однако разрешение на начало концерта не поступило. Позже артистка призналась, что тяжело восприняла отмену выступления, но согласилась с тем, что безопасность людей важнее.

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