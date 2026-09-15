Не слипнется: сколько меда можно съесть в день

Диетолог Поляков: в день можно съедать до двух ложек меда

Мед часто воспринимают как безобидную сладость. Однако считать его продуктом, который можно употреблять без ограничений, не стоит. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, сколько меда можно съедать в день без вреда для организма.

По словам Полякова, здоровому взрослому человеку обычно достаточно 20–50 граммов меда в сутки — это примерно одна-две столовые ложки. Допустимое количество также зависит от общего рациона и состояния здоровья человека.

Лучше всего выбирать натуральный мед и внимательно смотреть на состав при покупке. Различные добавки могут менять свойства продукта.

Поляков также напомнил, что избыток сладкого в целом может негативно сказываться на состоянии зубов и способствовать набору лишнего веса.

При этом мед может быть частью сбалансированного питания. Его можно добавлять в чай, сочетать с творогом или употреблять в качестве десерта, если укладываться в разумную дневную норму.

Отдельно специалист отметил возможную пользу меда при заболеваниях и инфекционных процессах.

«При некоторых заболеваниях, инфекционных процессах мед может быть полезен как обеззараживающее средство», — пояснил диетолог.

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