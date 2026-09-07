Мало жира и много белка: сколько мяса птицы можно съесть в день

Диетолог Полянский: за день женщина должна съедать 200-300 граммов курицы

Ежедневная порция мяса напрямую зависит от задач, которые перед собой ставит человек. Об этом в беседе с aif.ru сказал диетолог Антон Поляков.

Эксперт объяснил, что курица и индейка — полезные виды мяса. В них содержится много белка и мало жира. Поэтому, как добавил диетолог, его можно есть в течение дня.

«Если мы говорим про оптимальный вариант по белку, то для женщины допустимо 250-300 граммов курицы или индейки в готовом виде, а для мужчин — 300-400 граммов», — сказал Антон Поляков.

Также он добавил, что 200 граммов готовой птицы — это около 600-700 граммов сырого продукта.

Ранее врач-диетолог Елена Себко рассказала, в чем заключается опасность отказа от сладкого на 30 дней. По словам доктора, такой шаг может подорвать здоровье на многие годы. По ее словам, вводить ограничения следует постепенно. Так организм сможет адаптироваться к диете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.